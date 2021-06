Anticipazioni Una Vita, amato personaggio rischia di morire: cosa succede

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere di un amato personaggio che rischia grosso: un altro personaggio lascia Acacias

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 danno soltanto brutte notizie per gli amanti della soap opera spagnola. Bellita ha rischiato di morire, sembrava ormai in fin di vita agli occhi di Cinta e José Miguel, ma alla fine è riuscita a riprendersi. Un ulteriore abbattimento psicologico arriverà quando Bellita scoprirà la verità sulle sue condizioni e quanto realmente accaduto: si farà forza e deciderà di denunciare Margarita.

Nonostante le condizioni della donna erano molto preoccupanti, viste le ferite gravi riportate, il suo stato di salute sembra essersi stabilizzato e Cinta può guardare al suo futuro serenamente.

Anticipazioni Una Vita: Cinta lascia Acacias

Cinta vive un dissidio interiore: è vero che vorrebbe partire per inseguire la sua passione, ma è pur vero che c’è qualcosa che la trattiene fermamente nel ricco quartiere spagnolo. Una volta che la famiglia ritrova serenità, Emilio prova a rassicurarla esortandola ad inseguire il suo sogno. È grazie alle parole del suo amato che Cinta decide di accettare il tour e si organizza per partire. Nonostante sia stato lui stesso a spronarla, Emilio risulta essere affranto dalla partenza ed i due ammetteranno che sentiranno la mancanza l’uno dell’altra. Anche il saluto a Bellita e José Miguel risulterà molto complicato per Cinta.

Lontano dalla sua amata, Emilio troverà altri problemi da affrontare: Maite è in arresto. Come ciliegina sulla torta, Cinta chiamerà in città per raccontare della sua esperienza in Andalusia senza chiedere neppure del fidanzato. Emilio ne resterà amareggiato, ma tutto evolverà per il meglio quando Cinta torna in città e afferma la sua volontà di convolare a nozze.