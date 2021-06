Anticipazioni Beautiful, addio ad un personaggio amato: fan in rivolta

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano l’addio ad un amato personaggio della longeva soap opera: fan in rivolta

Le anticipazioni americane di Beautiful parlano di un doloro addio per i fan della longeva soap opera. Dopo appena 3 anni dal suo ruolo in Zoe Buckingham, l’attrice Kiara Barnes abbandona la grande famiglia.

L’addio dell’attrice che ha sconvolto i fan, non passerà inosservato, tutt’altro: la Buckingham lascerà parecchie rogne ai protagonisti della soap opera. Zoe scoprirà che l’amante di Carter non è Shauna – come volevano far credere – ma Quinn: sarà questo a portarla via da Los Angeles. Tuttavia, prima potrebbe decidere di rivelare a Ridge ed Eric tutta la verità.

Anticipazioni Beautiful, pericolo in vista per Thomas

Stando alle anticipazioni americane, Liam si costituisce per la morte di Vinny e ciò susciterà parecchia rabbia da parte di Thomas che decide di vendicarsi. Tuttavia, come promesso dalla produzione della soap opera, la morte di Vinny ha un colpo di scena ancora del tutto ignoto, ma è già noto che questo porterà Thomas in un vicolo cieco ad affrontare qualcosa di estremamente pericoloso. Intanto, nonostante il Forrester stia provando di tutto per riallacciare i rapporti con Hope, la rabbia che lo accieca nei confronti di Liam non farà altro che incrinare ciò che è già in bilico.

Chi se la passa meglio è la sorella Forrester, Steffy, in attesa di un maschietto. Ciononostante, i produttori della soap opera la metteranno avanti ad ostacoli e difficoltà da superare insieme a Finn che sta per scoprire la verità sulla mamma biologica.