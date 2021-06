Ottimi ascolti quelli raggiunti da Alberto Angela con l’ultima puntata di Ulisse. Un risultato stratosferico che nessuno si aspettava

Grande successo per Alberto Angela con la puntata conclusiva di Ulisse-Il Piacere della Scoperta in onda ieri sera, giovedì 3 giugno 2021, su Rai Uno. Ospite d’eccezione, Piero Angela. Ulisse ha raggiunto risultati molto soddisfacenti in termini di share, difatti, il programma scientifico è stato seguito da 3.135.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Vittoria schiacciante dunque quella della Rai che ha battuto l’ammiraglia Mediaset con la messa in onda de “L’Ultima Gara” con Raoul Bova su Canale 5. Qui lo share raggiunto è stato quello del 10.3% con 2.131.000 spettatori davanti al video.

Un risultato che nessuno immaginava in quanto la nuova stagione di Ulisse ha ottenuto bassi ascolti. Difatti la Rai ha deciso di interrompere la messa in onda dando spazio ad un’amatissima serie televisiva: il Commissario Montalbano. Ma vediamo i risultati ottenuti dalle altre reti in termini di ascolti nella serata di ieri, giovedì 3 giugno.

Ottimi ascolti quelli registrati da Alberto Angela, ma veniamo adesso agli ascolti ottenuti dalle altre reti televisive

Alberto Angela in onda su Rai Uno con l’ultimo episodio di Ulisse ha battuto ogni record nella serata di ieri. Quanto alle altre reti televisive, Rai Due ha proposto Sono un po’ Incinta interessando 1.595.000 telespettatori pari al 7.5% di share. Subito dopo Rete4 con Dritto e Rovescio ha raggiunto 1.168.000 spettatori (7.2% di share).

Su Italia 1Una Notte da Leoni 2 ha tenuto davanti al video 1.170.000 spettatori (5.6% di share). La7 con Piazza Pulita ha registrato 850.000 spettatori (5.3% di share). Su Rai3 A Private War ha interessato 801.000 telespettatori (3.6% di share). Su Tv8 I Delitti del BarLume -Il Re dei Giochi ha interessato 406.000 spettatori con (1.8% di share).

Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha fatto registrare nella prima parte 285.000 spettatori (1.3% di share), mentre nel secondo episodio 312.000 spettatori (2.1% di share).