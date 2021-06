WhatsApp, come utilizzarlo senza internet: nuovo trucco per gli utenti

Spunta su WhatsApp un modo per utilizzare l’applicazione senza internet. Andiamo a vedere il nuovo trucco che diversi utenti stanno utilizzando.

WhatsApp è di gran lunga l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo ed adesso è possibile utilizzarla senza internet. Infatti è spuntato un nuovo trucco per l’app che permette il suo utilizzo sia senza una connessione dati, sia senza una connessione alla rete Wi-Fi. Inoltre per accedere a questo nuovo trucco, bisognerà scaricare un applicazione disponibile sugli store digitali. Per prima cosa, però dovremo andare tra le impostazioni del nostro cellulare e controllare che l’APN del nostro operatore telefonico sia inserito correttamente.

Sullo store digitale, infatti, dovremo scaricare l’applicazione Yoga VPN. Una volta aperta dovremo controllare che il Wi-Fi sia disattivato, ma soprattutto non dovremo avere soldi sul nostro smartphone. A questo punto dovremo accendere i dati ed accedere a Yoga VPN cliccando ‘Avvio Rapido‘. Successivamente dovremo selezionare WhatsApp tra le applicazioni che possono connettersi. Così facendo potrete utilizzare l’applicazione senza internet, anche se si rischiano diverse oscillazioni di rete.

Refugee Nation Flag is available as an emoji in the latest WhatsApp for Android beta.

If sent to other platforms this is shown as each emoji in the ZWJ sequence: 🏳️‍🟧‍⬛️‍🟧

via @WABetaInfo https://t.co/7QQzqwm8bV pic.twitter.com/6eDZhket4A

— Emojipedia (@Emojipedia) May 26, 2021