Uomini e Donne, scelto il nuovo tronista per la ripresa del programma a settembre: è un ritorno clamoroso, fan in delirio

La stagione di Uomini e Donne è appena andata in archivio, qualche coppia ha saputo resistere e molte altre sono scoppiate ma i fan sono già in fibrillazione per la ripresa di settembre. Arriveranno nuovi tronisti e nelle ultime ore c’è una candidatura clamoroso che si sta facendo spazio.

Single da circa un mese, dopo la fine della tormentata storia con Antonella Fiordelisi, ora Francesco Chiofalo sembra pronto per tornare in grande stile su Canale 5 e occupare una poltrona rossa. Lanciato dall’edizione di Temptation Island 2017, quando ancora stava con Selvaggio Roma, il personal trainer romano negli anni ha trovato consensi e follower ma non l’amore stabile.

Per questo il dating show di Maria De Filippi, che lo conosce bene, potrebbe essere l’occasione giusta. E le ultime parole di Chiofalo fanno intuire che è più di una speranza: “Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…Io lo chiamo semplicemente karma”. ha scritto via socia. Poi ha spiegato di non poter rivelare nulla, ma che tanto ne riparleremo a settembre e comunque questa è una notizia che l’ha reso felice.

Uomini e Donne, scelto il nuovo tronista: la rottura di Francesco con Antonella Fiordelisi è definitiva

Non sappiamo ancora se Francesco Chiofalo sarò un nuovo tronista di Uomini e Donne, ma in compenso sappiamo che la rottura con Antonella Fiordelisi questa volta è vera. I due si erano già lasciati un anno fa. Poi lui aveva in tutti i modi provato a riconquistarla coinvolgendo anche i suoi follower per convincerla e alla fine era riuscito a farsi dare un’altra possibilità.

Dalla fine di aprile però, la coppia non esiste più. Su Instagram era stato lui a spiegare che è una rottura definitiva perché hanno capito che l’amore era finito, anche se è stata più lei a spingere per questa decisione. “Ho notato che dopo il dolore della prima giornata, io il giorno dopo mi sentivo meglio. Mi dispiace, perché le voglio bene, ma sto meglio senza di lei”.

Un messaggio al quale l’influencer e sportiva campana aveva replicato subito: “Io sto bene, ma non dovrebbe essere neanche tanto carino dire che ci siamo lasciati insieme quando non è vero e poi dire ‘sono stato subito benissimo senza di lei'”. Da settembre però cambierà tutto. O forse no.