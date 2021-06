La Regina Elisabetta, secondo quanto riferito da Buckingham Palace, in data 13 giugno incontrerà il Presidente degli Stati Uniti.

Tra poco meno di un anno, il prossimo febbraio, la Regina Elisabetta festeggerà i suoi 70 anni di regno. I festeggiamenti però, come sempre verranno celebrati dal 2 al 5 giugno 2022, dal giovedì alla domenica. Per il popolo britannico sarà un lungo fine settimana di festa.

Nonostante il prossimo anno spegnerà 96 candeline, la Regina Elisabetta non teme fare progetti. E così ha organizzato nel seguente modo i festeggiamenti. La prima di tutte le cerimonie sarà il Trooping the Colour che prevede l’esibizione di 1400 soldati e 200 cavalli. Il secondo giorno invece prevede i ringraziamenti nella cattedrale di St Paul.

Il terzo giorno ci sarà un concerto, il Platinum Party, dove sono attese star della musica inglese come Elton John e Paul McCartney. L’ultimo giorno invece si chiuderà con il Big Jubilee Lunch, un pranzo offerto con lunghe tavolate in tutto il Regno Unito.

Regina Elisabetta, annuncio importante: accadrà il 13 giugno

Il mese di giugno sara un mese importante per la Regina Elisabetta. Come riferisce Buckingham Palace, Queen Elisabeth incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la first lady Jill al castello di Windsor. L’incontro avverrà in data 13 giugno subito dopo il vertice del G7.