Mr Wrong, le scene censurate di Can Yaman: il motivo

Solo alle prime puntate, ma già amatissima dal pubblico: la nuova soap turca con Can Yaman, Mr Wrong ha delle scene tagliate

Un grande successo per Can Yaman e Ozge Gurel con Mr. Wrong – Lezioni d’amore che appassionano oltre 1.500.000 spettatori ogni volta. Gli ascolti di ieri, mercoledì 2 giugno, registrano, infatti 1.759.000 spettatori con il 13.9% di share. La soap opera turca che sostituisce, nel palinsesto estivo, Uomini e Donne sta piacendo agli italiani, a differenza del flop avuto in Turchia.

Tuttavia, tra l’edizione italiana e quella turca ci sono diverse differenze, la prima è la durata: se in Turchia durano 140′, in Italia è stato ridotto a 45′ per puntata. Non solo, perché nella versione turca della soap, sono state censurate alcune scene.

Mr Wrong – Lezioni d’amore: le scene tagliate

La Gold Film con il produttore Faruk Targut hanno deciso di lasciar perdere le vecchie tradizioni turche per mettere in scena una commedia romantica sulla più moderna Istanbul. Proprio questa scelta è costata tagli nelle scene registrate. Il motivo è da additarsi al rispetto dei costumi e le tradizioni della Turchia.

Se da un lato questo ha penalizzato l’appeal in Turchia, dall’altro ha reso il prodotto molto più vendibile per i mercati internazionali, in Italia così come in Spagna. In Europa, infatti, è normale vedere in TV la scena di baci passionali ed evidenti effusioni – che spesso avvengono tra Ozgur ed Ezgi – così come vederli a letto insieme.