Meteo, scoppia l’estate in Italia: caldo afoso ed aumento delle temperature

L’Italia è pronta ad abbracciare l’estate con l’ultima svolta meteo. Infatti ‘Scipione’ fa l’ingresso nel Paese portando caldo afose ed alte temperature.

L’estate sta per scoppiare nel nostro paese, con un meteo che verrà condizionato sempre di più dall’anticiclone. Infatti l’Italia sta per abbracciare ‘Scipione’, l’anticiclone africano pronto a portare il caldo afoso all’interno della penisola. Nei prossimi giorni l’alta pressione ne uscirà vincitrice, portando la prima ondata di calore tra i confini italiani. Il miglioramento sarà graduale, con il clima che si manterrà stabile fino al weekend.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Denise Pipitone, la clamorosa confessione dell’ex ufficiale: “È viva”

Infatti solamente nel fine settimana avremo un vero e proprio boom delle temperature. Tra sabato e domenica il caldo afoso riscalderà ogni angolo del nostro paese, con picchi al di sopra dei 30°C che si registreranno a Milano, Torino, Bolzano. La punta termica supererà i 33°C in Emilia, mentre avremo temperature al di sopra dei 30 gradi anche su tutto il Sud Italia. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo giovedì.

Meteo, si avvicina l’estate: alta pressione africana in arrivo

Dopo una fase incerta durata quasi due settimane, il meteo è pronto ad accogliere ‘Scipione’, l’anticiclone che porterà l’Italia nella stagione estiva. Sole ed alte temperature saranno le caratteristiche predominanti nelle prossime 48 ore. Dopo questi due giorni avremo un altro pò di instabilità a causa di una seccature proveniente dalla penisola Iberica. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sole in prevalenza su gran parte del settore. In giornata avremo una grandissima variabilità sulle Alpi occidentali e su nord Appennino, con lievi piogge che potrebbero cadere nel pomeriggio. Le temperature risulteranno in leggero aumento, con valori massimi che oscilleranno dai 25 ai 30 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Festa della Repubblica, Mattarella: “È ora che l’Italia riparta!”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo l’alta pressione in deciso aumento. Solamente al mattino avremo degli annuvolamenti che copriranno i cieli tirrenici. Inoltre avremo anche delle piogge sulle vette dell’Appennino. Le temperature risulteranno anche qui in deciso aumento, con massime che andranno dai 26 ai 30 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sole prevalente con qualche velatura in transito. Durante questo giovedì non avremo piogge, ma solamente dei lievi addensamenti che copriranno le vette dell’Appennino. Anche qui le temperature saranno in aumento, con valori massimi che si stabiliranno tra i 24 ed i 28 gradi.