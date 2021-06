Uno dei protagonisti più amati ha fatto un annuncio dove ha confessato che ormai è tutto finito.

La riunione di Friends, il sequel della sitcom statunitense trasmessa in Italia dal 23 giugno 1997 al 4 luglio 2005, è stata la notizia più bella per i fan. Sono diverse le generazioni che hanno apprezzato, e continuano a farlo tutt’oggi, le vicende legate al gruppo di sei amici formato dalle ragazze Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e dai ragazzi Ross Geller, Joey Tribbiani e Chandler Bing, interpretato da Matthew Perry che, come ha detto lui stesso a People, ha visto sfumare il sogno d’amore con la fidanzata Molly Hurwitz.

La coppia era prossima al matrimonio e solo pochi giorni fa i fan, attraverso le dichiarazioni di lui, hanno scoperto che quello che era il momento più atteso, ovviamente dopo la riunione di Friends, ormai è ufficialmente depositato.

Friends the reunion, salta tutto: il protagonista annuncia la fine

L’addio ha destato scalpore tra i fan che si sono chiesti il motivo per il quale sia tutto finito. Ebbene, l’attore è stato molto sintetico nell’annunciare la fine del fidanzamento: “A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio”.

Matthew Perry, 51 anni il 19 agosto, era legato sentimentalmente a Molly Hurwitz dal 2018. Nel novembre 2020 la coppia aveva deciso di sposarsi. Fu proprio l’attore 51enne ad affermare a People: “Molly è la più grande donna sulla faccia del pianeta in questo momento”. In passato Matthew Perry ha avuto diverse relazioni celebri con attrici quali Lauren Graham e Julia Roberts, ma nessuna di queste lo ha portato a fare il grande passo.