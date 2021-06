Don Matteo 13, pronto l’ingresso di un amatissimo attore: c’è l’annuncio

Iniziate le riprese di Don Matteo 13 e c’è una sorpresa nel cast della nuova stagione: l’amatissimo attore registrerà un episodio

Il bravissimo e bellissimo attore dopo il grande successo di Buongiorno Mamma! è pronto ad approdare nel cast di Don Matteo 13. A Vanity Fair, Raoul Bova ha confermato il suo ingresso nella fiction italiana di LuxVide: “Gli sceneggiatori stanno pensando ad un grande progetto. L’idea è quella di omaggiare Terence Hill e tutti i suoi anni nel ruolo di Don Matteo. Tutto è ancora in fase di ideazione e scrittura”.

Nel frattempo, l’attore romano si sta godendo il successo della fiction appena terminata di cui è protagonista. Ascolti da capogiro per Canale 5 e grandi soddisfazioni per tutto il seguito.

Non solo Don Matteo 13, tutti i progetti di Raoul Bova

Questa sera, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:35 ci sarà la prima TV di Ultima Gara, film in cui è protagonista. Con lui ci saranno veri nuotatori, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Emiliano Brembilla e Manuel Bortuzzo per raccontare la storia di una grande amicizia tra ex campioni che decidono di tornare a gareggiare per rinascere.

Sul film, ha detto Raoul Bova a Vanity Fair: “Per me è molto importante. Una riflessione di un cinquantenne e di uno sportivo sulla vita e sullo sport. È una sorta di sliding doors, sulla vita e sulle proprie passioni”.