Denise Pipitone, minacce a Chi l’ha visto: inviati aggrediti

Brutto episodio per gli inviati di Chi l’ha visto? che sono stati aggrediti e minacciati a Mazara del Vallo, città di Denise Pipitone

Ieri sera, mercoledì 1 giugno, ancora una volta Federica Sciarelli e tutto il suo staff di Chi l’ha visto? sono tornati sul caso di Denise Pipitone per importanti svolte. La verità sui fatti accaduti a Mazara del Vallo sembrano quantomai vicini alla luce del sole e gli animi, anche in città, cominciano a scaldarsi.

I 2.610.000 spettatori di ieri sera sanno cos’è successo durante una delle visite degli inviati del programma in città, per approfondire sul caso.

Caso Denise Pipitone: caos Chi l’ha visto e inviati minacciati

#DenisePipitone: “A Mazara tutti hanno paura di parlare”, dice un collaboratore di giustizia a #chilhavisto. “Non ne hanno motivo”, ha risposto il fratello di Anna Corona, Claudio, all’inviata del programma. pic.twitter.com/SuFtgMjM1e — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 2, 2021

La persistenza di Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli e con la collaborazione di tutto lo staff sta infastidendo gli abitanti del piccolo paesino in provincia di Trapani, tanto da ricevere minacce.

Alcuni abitanti, infatti, così come ripreso dal cameraman hanno inveito contro i giornalisti in loco arrivando a dirgli: “Pezzi di m***a”. Una volta ricollegati in studio, la padrona di casa ha voluto esprimere massima solidarietà a coloro che stavano soltanto svolgendo il loro lavoro.