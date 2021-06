Claudio Bisio, la notizia fa impazzire tutti: gran colpo per Mediaset

Ottima notizia per Mediaset grazie a Claudio Bisio ed il film Bentornato Presidente con il quale l’attore ha fatto faville

La prima TV per Claudio Bisio con il film di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, Bentornato Presidente, ha raccolto davanti allo schermo, su Canale 5 dalle 21:35 ben 1.949.000 spettatori pari al 10.1% di share. Numeri importanti per Mediaset che può brindare al successo della pellicola uscita a marzo del 2019.

LEGGI ANCHE > > > Amadeus, gesto a dir poco sorprendente: “È la prima volta che accade”

NON PERDERTI > > > Amici 21, le anticipazioni: casting, concorrenti e data d’inizio

Gli altri ascolti della serata di ieri sulle reti Mediaset registrano 944.000 spettatori pari al 5.1% di share su Italia 1 per il film con Ben Affleck e Henry Cavill, Batman vs Superman: Dawn of Justice e 838.000 spettatori con il 4.6% di share per Rete 4 con il talk show condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca.

LEGGI ANCHE > > > Gran Hotel, arriva la nuova serie su Canale 5: cast e anticipazioni

Tutti gli ascolti TV di mercoledì 2 giugno

Con Claudio Santamaria, Kasia Smutniak e Laura Chiatti, #RinoGaetano – #MaIlCieloÈSemprePiùBlu è ora in onda su Rai1 e RaiPlay 🍿 La diretta streaming qui: https://t.co/OLLf50Ceez pic.twitter.com/VDu9jepNkE — Rai1 (@RaiUno) June 2, 2021

Nonostante gli ottimi numeri di Mediaset, la TV di Stato Rai supera ancora una volta la concorrenza: la fiction in replica Rino Gaetano – Ma il Cielo è Sempre più Blu ha appassionato ben 3.136.000 spettatori pari al 16.5% su Rai Uno. Su Rai 2, La Partita – incontro benefico disputato allo Stadio Diego Armando Maradona – ha interessato soltanto 502.000 spettatori pari al 2.5% di share, un numero ben inferiore ai 2.197.000 spettatori pari al 9.7% di share della Partita del Cuore su Canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tale e Quale Show, Carlo Conti apre le porte a tre concorrenti del GF Vip 5



Per finire, Federica Sciarelli continua a conquistare una grossa fetta del pubblico su Rai 3 con il caso di Denise Pipitone che ha appassionato 2.610.000 spettatori pari ad uno share del 13.4%.