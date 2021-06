Cashback, sta succedendo in queste ore: utenti nel panico

Manca sempre meno alla fine della prima fase del Cashback. C’è una notizia che in queste ultime ore sta preoccupando tantissimi utenti

Ancora un mese e si concluderà ufficialmente la prima fase del Cashback. Iniziativa pensata per combattere l’evasione fiscale e dare una mano ai milioni di cittadini italiani, è stata sicuramente molto discussa nelle ultime settimane. Tra furbetti e transazioni gonfiate, la classifica finale per ottenere i 1.500 euro extra continua a salire.

Nelle ultime ore, c’è un’altra notizia che sta facendo spaventare tantissimi dei cittadini che sono ancora in lotta per piazzarsi tra i primi 100.000 utenti per numero di transazioni. Nonostante le prime misure degli organizzatori per fermare le micro operazioni e rendere il tutto più trasparente, la quota per ottenere un posto in classifica si fa sempre più difficile da raggiungere.

Cashback, quante transazioni servono per piazzarsi in classifica

Sale la febbre da Cashback, ad ormai un mese o poco meno dalla conclusione del primo semestre. Se anche voi siete tra coloro ancora in lotta per ottenere un posto nei primi 100.000 in classifica per numero di transazioni, sappiate che la quota si sta alzando a vista d’occhio nelle ultime ore. Ad oggi giovedì 3 giugno, servono almeno 476 operazioni per sperare di ottenere i 1500 euro extra. Facendo un rapido calcolo, sono 3,13 le spese quotidiane necessarie.

Ovviamente da qui a fine giugno ci si aspetta un ulteriore incremento. Le previsioni parlano di almeno 567 operazioni da eseguire, ma non è da escludere che venga sfondato il muro delle 600. Ricordiamo che gli aventi diritto riceveranno il Superbonus entro la fine di agosto tramite bonifico all’IBAN indicato.