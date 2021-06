Calciomercato, nuova squadra per Conte: accordo raggiunto

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Antonio Conte è pronto a tornare in panchina. Il tecnico salentino è vicinissimo al ritorno in Premier.

Il suo addio improvviso all’Inter ha subito infiammato il calciomercato, con Antonio Conte pronto a tornare in panchina. Dopo il mancato ritorno alla Juventus ed un Real Madrid che ha deciso di puntare su Carlo Ancelotti, il tecnico salentino è vicinissimo al ritorno in Premier League. Infatti è in fase di definizione l’accordo con i Tottenham Hotspur, con l’allenatore pronto a tornare a Londra, dove ha già allenato il Chelsea.

A confermare i continui contatti tra le due parti ci ha pensato Sky Sport. Infatti stando al canale sportivo, a breve potrebbe esserci la fumata bianca. Inoltre a Londra, Conte vorrebbe riformare la coppia juventina con Fabio Paratici, messo alla porta dalla Vecchia Signora. Vedremo se a breve usciranno ulteriori dettagli sull’accordo tra l’allenatore salentino ed il Tottenham.

Tottenham tried to appoint Fabio Paratici as director of football five years ago – #THFC proposal is now on the table again. He’s gonna answer/decide soon. ⚪️ #Spurs

Antonio Conte representatives are discussing details with Tottenham board in order to reach an agreement.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2021