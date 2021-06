Calciomercato Juventus, due big in uscita: il colpo arriva in mediana! Allegri dovrà adattarsi alle necessità di bilancio prima di poter rinforzare la rosa con innesti mirati

Il ritorno di Massimiliano Allegri ha donato alla Juventus nuove prospettive. Sia dal punto di vista tattico che di mercato, la squadra subirà un discreto cambiamento rispetto a quella vista quest’anno con Andrea Pirlo. Le difficoltà economiche del club, parzialmente verranno sanate con un cospicuo aumento di capitale di circa 300 milioni nelle prossime settimane.

A questo dovrà aggiungersi inevitabilmente qualche sacrificio nella campagna trasferimenti. Il neo ds Cherubini, affiancato proprio dal tecnico livornese, ha intenzione di abbassare i costi di gestione, partendo dal ragguardevole monte ingaggi. I principali nomi indiziati a partire sono due: Ronaldo e Dybala. Cristiano potrebbe riaccasarsi al Real Madrid con Carlo Ancelotti, l’allenatore con cui ha legato di più in carriera per sua stessa ammissione. Togliere dal bilancio 31 milioni di euro netti sarebbe una grossa boccata d’ossigeno. Meno chiara la situazione legata all’argentino. Allegri lo ha sempre considerato centrale nel suo progetto e vorrebbe ricominciare proprio da lui, ma la scadenza del contratto nel 2022 impone riflessioni approfondite. Finora l’entourage del calciatore ha rifiutato ogni proposta di rinnovo, sparando oltre i 10 milioni l’anno come richiesta. A queste cifre non se ne fa nulla.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova squadra per Donnarumma: che indizio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo possibile acquirente: “Ho la tentazione”

Calciomercato Juventus, due big in uscita: Ronaldo e Dybala potrebbero lasciare

La destinazione della “Joya” potrebbe essere sempre in Spagna, sempre a Madrid, ma sponda “Colchoneros“. L’Atletico di Simeone ha da poco conquistato una straordinaria Liga e punta a fare le cose in grande in Champions League. Il tecnico argentino ha messo nel mirino due connazionali che militano in Italia, ovvero De Paul e proprio Dybala. Sul piatto ci sarebbero 90 milioni, 30 per il primo e 60 per il secondo. Soldi che possono arrivare dalla cessione di Joao Felix, seguito da Barcellona e Manchester City. La Juventus aspetta di valutare l’offerta per il suo gioiello, con gli eventuali fondi che verrebbero investiti per rinforzare attacco e soprattutto centrocampo. Il nome in pole per il ruolo di mediano è sempre quello di Locatelli, graditissimo ad Allegri e considerato il futuro titolare della Nazionale. In attacco invece, oltre alla conferma di Morata, si prenderà un altro centravanti (Icardi o Milik) e una seconda punta talentuosa. Nelle ultime ore sta girando il nome di Griezmann.