Anticipazioni Beautiful, Thomas torna a casa: problemi per Steffy

Le anticipazioni di Beautiful parlano del ritorno a casa di Thomas dopo essere stato smascherato all’altare da Hope

Thomas Forrester era all’altare con Zoe, pronto a giurarsi il loro amore, ma proprio un’istante prima del fatidico sì, viene smascherato da Hope. Proprio quest’ultima, infatti, arriva alla cerimonia con il piccolo Douglas ed alla loro vista, il promesso sposo chiede alla figlia di Brooke di andare via insieme.

È in quell’esatto istante che Hope svela il suo piano: non ha alcuna intenzione di convolare a nozze con Thomas, ma voleva far rendere conto a Zoe del fatto che non è l’uomo giusto da sposare.

Anticipazioni Beautiful: Thomas torna a casa

Dopo l’esilio in cui si è costretto Thomas, decide di tornare a casa. L’obiettivo del Forrester è quello di uscire dal ruolo di cattivo che si è cucito addosso, ma per farlo dovrà lavorare sodo. Comincerà a provare a ricucire i rapporti proprio a partire da Ridge, il quale si sente preso in giro. Tuttavia, la sua “operazione salvezza” comincerà da Steffy, altra donna che si è sentita soggiogata da Thomas. Quest’ultimo farà il suo ritorno in scena proprio a seguito di un incidente di Steffy che si schianta contro l’auto di Bill.

Steffy è dolorante sia fisicamente che sentimentalmente: dopo l’incidente impiega parecchio del suo tempo a pensare alla separazione da Liam. Nel tentativo di riacquistare la fiducia delle persone a lui care, Thomas consiglia alla sorella di assumere più antidolorifici per star meglio.