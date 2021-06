Amici 21, le anticipazioni: casting, concorrenti e data d’inizio

Tutte le anticipazioni sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, casting, futuri concorrenti e la data d’inizio

I casting di #Amici21 sono aperti! Cosa aspetti?

Iscriviti subito QUI, il prossimo vincitore potresti essere TU! 🤩🖊➡ https://t.co/0HXBgiAiwq pic.twitter.com/BEHgWRf4rJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 1, 2021

Impossibile che Mediaset archivi un talent show così amato, Amici di Maria De Filippi tornerà il prossimo autunno con la 21° edizione. Amici 20 è terminato da poco, con la trionfante vittoria di Giulia e Sangiovanni e già si pensa ai prossimi casting: è da qualche settimana che sui canali Mediaset va in onda la pubblicità per iscriversi ai provini del programma.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Una Vita, colpo di scena: salta il matrimonio?

NON PERDERTI > > > Simona Ventura, niente da fare: arriva la mazzata decisiva

Per farlo, infatti, bisognerà mandare la propria candidatura sul sito Wittytv compilando un modulo e dichiarando di saper cantare o ballare allegando un video del talento. I casting verranno probabilmente fatti nelle principali città italiane con i ballerini professionisti, come accaduto negli anni passati, in cui a farli era Elena D’Amario.

LEGGI ANCHE > > > Supervivientes, Gianmarco Onestini punto da un ragno velenoso: le sue condizioni

Amici 21, quando avrà inizio la nuova edizione del talent

Quest’anno Amici 20 ha registrato ascolti record ed i ragazzi del talent show si stanno attualmente godendo tutta la fama riscossa all’interno del programma. Presumibilmente, Amici 21 avrà inizio con le prime fasi di casting in onda a partire dal prossimo autunno, tra la fine di ottobre ed inizio novembre, come per le passate edizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giorgio Mastrota, rivelazione sensazionale: pubblico in visibilio

Di settimana in settimana sicuramente verranno svelate tutte lo novità che riguardano i ballerini professionisti, i professori ed i nuovi concorrenti della 21° edizione di Amici di Maria De Filippi.