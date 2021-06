Amadeus, gesto a dir poco sorprendente: “È la prima volta che accade”

Durante ‘I soliti ignoti’ il cameraman ha fatto un gesto che ha sorpreso anche Amadeus. Sorpreso anche Giuliano Sangiorgi ospite e concorrente.

Durante l’ultimo episodio de ‘I Soliti Ignoti‘, Amadeus è stato sorpreso da un gesto del cameraman e di tutta la sua squadra. Infatti nella serata di mercoledì, il concorrente d’eccezione era Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. Un vero e proprio ospite d’eccezione, con la rockstar che ha affermato di vedere assiduamente la trasmissione di Rai Uno. L’artista pugliese, infatti, ha ricordato di seguire la trasmissione insieme alla piccola figlia Stella, nata dalla lunga relazione con Ilaria Macchia.

Durante la trasmissione, così, il presentatore ravennate ha confessato al cantante che tutta la troupe de ‘I soliti Ignoti’ è fan sfegatata della band salentina. Così nello studio romano, da dietro le telecamere, tutta la crew ha iniziato a salutare la rockstar. Il gesto non è di certo passato insosservato ed ha lasciato di stucco Amadeus e l’ospite in studio. Andiamo quindi a vedere la reazione del cantante pugliese al saluto dei cameraman.

Amadeus, i cameraman si sbracciano per salutare Giuliano Sangiorgi: “Non era mai successo”

Amadeus, sorpreso e divertito dalla reazione degli operatori, ha confessato: “È la prima volta che succede. Gli operatori alle nostre spalle si stanno sbracciando per salutare Giuliano. Siamo tutti fan“. La presenza della rockstar, infatti, è stata accolta con grande entusiasmo da tutta la troupe della trasmissione di Rai 1. Un ospite a dir poco speciale, visto che è la prima volta che il cantautore partecipa alla trasmissione. Una cavalcata vincente quella di Giuliano Sangiorgi, che si è reso protagonista di una performance quasi perfetta compiendo un solo errore.

Inoltre il cantante è arrivato alla fase finale con un tesoretto da 157 mila euro. Utilizzando tutti gli aiuti, la rockstar ha giocato per 31.400 euro. Ancora una volta la trasmissione Rai ha giocato per la solidarietà. Infatti il montepremi serale andava devoluto al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati. Inoltre la trasmissione continua a macinare ascolti, con quasi sei milioni di telespettatori, battendo nuovamente ‘Striscia la Notizia‘.