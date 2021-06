WhatsApp, super novità in arrivo: è tutto più veloce! – VIDEO

Una grossa novità è in arrivo su WhatsApp. Dopo i messaggi vocali, un’altra funzione si velocizza e accontenta gli utenti

WhatsApp continua ad aggiornarsi ed è più ricco che mai a livello di nuove funzionalità. La piattaforma di messaggistica continua ad essere tra le più utilizzate al mondo, nonostante negli ultimi tempi sia stata al centro di tantissime discussioni per via delle policy aggiornate.

Vi abbiamo parlato solo pochi giorni fa dell’arrivo dei messaggi vocali velocizzati, con la possibilità di impostare 1.5X o 2.0X di riproduzione. All’insegna della rapidità, gli sviluppatori hanno deciso di inserire un altro utile strumento – al momento in versione beta – che arriverà presto su tutti gli smartphone di ultima generazione. Ecco di cosa si tratta.

WhatsApp, la ricerca degli sticker è ancora più veloce

Al momento solo in versione beta, Whatsapp si è aggiornato alla versione 2.21.12.1. Come spiegato dagli esperti di WABetaInfo, ci sono diverse novità molto interessanti che presto entreranno a far parte dell’applicazione. Dopo aver velocizzato i messaggi vocali, ora è arrivato il momento della ricerca degli sticker. È stata implementata una nuova modalità di suggerimento, in base alle parole o alle emoji digitate nella barra di testo.

Per iniziare, la feature funzionerà principalmente con gli sticker che fanno parte dei pack ufficiali. Per quelli creati da applicazioni esterne, invece, è necessario avere software aggiornati (es. Sticker Maker Studio). Ad oggi solo alcuni utenti iscritti alla versione beta possono già sfruttare la funzione, ma presto dovrebbe essere rilasciata per tutti. E chissà che presto non possa diventare realtà anche per coloro che non sono iscritti al programma per i developer.