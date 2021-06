Gemma Galgani dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne senza un uomo al suo fianco è pronta e motivatissima per la prossima stagione del dating show.

La sfortuna quest’anno ha preso di mira Gemma Galgani. La dama torinese ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne senza un uomo. Nemmeno Aldo si è rivelato poter essere il suo compagno di vita e così, Gemma dinanzi all’ennesimo no ha dovuto mandare giù questo boccone amaro.

La voglia di trovare la persona giusta è il motivo che spinge ogni anno tantissime persone a partecipare al programma ma, come in ogni cosa, non è detto che vada a buon fine. La ricerca può portare ad ottenere dei risultati o a dei rimandi e, nel caso di Gemma Galgani slitta tutto alla prossima stagione.

Uomini e Donne, nuova fiamma per Gemma Galgani: pubblico senza parole

Gemma Galgani può frequentare delle donne nella prossima stagione di Uomini e Donne? Ni. Vi spieghiamo ciò che ha detto Luca Zanforlin. L’autore ha dichiarato di rivedersi molto in Gemma e le ha consigliato di allargare la mente, magari buttandosi sulle donne. La risposta della dama torinese è stata: “Perchè no?”

Dunque cosa ci attende nella prossima stagione di Uomini e Donne? A settembre riprenderanno le riprese del dating show e tenendo conto delle ultime dichiarazioni i telespettatori devo aspettarsi di vederne delle belle. Litigi, sorrisi e tanti colpi di scena.