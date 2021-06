Tiziano Ferro, decisione definitiva dopo un anno: fan in lacrime – VIDEO

Tiziano Ferro torna dopo un anno, la decisione ed il video sono commoventi: fan dell’artista ed amici in lacrime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Un post su Instagram che sa di libertà. Tiziano Ferro ha pubblicato sui suoi social, dove è seguito da circa 2 milioni di persone, il video del suo ritorno in Italia dopo ben un anno lontano dalla sua patria. Le riprese dal suo arrivo in aereoporto a baci ed abbracci con amici e parenti: “Abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”, ha voluto specificare.

LEGGI ANCHE > > > Simona Ventura, niente da fare: arriva la mazzata decisiva

NON PERDERTI > > > Supervivientes, Gianmarco Onestini punto da un ragno velenoso: le sue condizioni

A causa Covid è stato costretto a non poter tornare a Latina, dove ha tutti i suoi affetti, per più di un anno e questa volta, questo ritorno, ha un altro sapore per lo stesso artista.

LEGGI ANCHE > > > Giorgio Mastrota, rivelazione sensazionale: pubblico in visibilio

Tiziano Ferro torna a casa: la commozione e la felicità dei fan

Los Angeles-Roma in men che non si dica. Sono anni ormai che Tiziano Ferro si è creato una vita negli Stati Uniti insieme al marito e di tanto in tanto torna nel Bel Paese per eventi, concerti o semplicemente per passare del tempo con famiglia ed amici. Questo suo ritorno ha commosso tanti fan ed artisti grandi estimatori dell’artista di Latina. Ad accogliere il cantante, metaforicamente su Instagram, sono stati Alessandra Amoroso, Sandra Milo, Orietta Berti, Valeria Graci, Levante e tanti altri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Vera Gemma, volano insulti e schiaffi col fidanzato Jeda: tutta la verità – VIDEO

Un video commovente con il caos dell’Italia che torna ad essere parte della sua quotidianità da quando, come fa vedere, si accovaccia per terra e letteralmente tocca il suo Paese.