Tale e Quale Show, Carlo Conti apre le porte a tre concorrenti del GF Vip 5

Manca ormai poco all’inizio della nuova edizione di Tale e Quale Show. Se al timone del programma è sicura la presenza di Carlo Conti, ci sono tre partecipanti del GF Vip 5 che si sarebbero spontaneamente candidati per partecipare.

A settembre comincerà su Rai 1 la nuova edizione di Tale e Quale Show, ed il conduttore Carlo Conti sarebbe stuzzicato dall’idea di coinvolgere ben tre concorrenti di un noto reality show. Il programma, trasmesso per la prima volta nel 2012, è ormai un appuntamento consolidato ed è arrivato alla nona edizione.

LEGGI ANCHE >>> Donatella Rettore choc, lascia Tale e Quale Show: “Problemi gravi”

NON PERDERTI >>> GF Vip 6: scelta nota presentatrice e attrice come opinionista, fan entusiasti

Da diversi giorni, sono emersi i nomi di tre concorrenti del GF Vip 5 che si sarebbero spontaneamente candidati a partecipare a Tale e Quale Show. Non si tratta di una novità: la trasmissione, in passato, ha già visto partecipare concorrenti reduci dai più svariati programmi e reality televisivi.

GF Vip 5, ecco chi vuole partecipare a Tale e Quale Show

Il portale Tv Blog ha fatto sapere che Mediaset avrebbe già effettuato i provini ad alcuni partecipanti del GF Vip 5 per Tale e Quale Show. Il nome di Stefania Orlando è dato per sicuro, e la sua ospitata a La Vita in Diretta di Matano confermerebbe il ritorno in Rai della conduttrice.

Anche Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, e Pierpaolo Pretelli si sarebbero candidati al talent. In particolare, l’ex Velino, non ha mai nascosto la sua curiosità per la trasmissione. Oltre ai loro nomi, ci sarebbe anche quello di Guenda Goria, che in passato aveva già effettuato un provino e si sarebbe detta ancora interessata.