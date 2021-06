Supervivientes, Gianmarco Onestini punto da un ragno velenoso: le sue condizioni

Brutta disavventura per il naufrago di Supervivientes Gianmarco Onestini che è stato punto da un ragno velenoso

Brutta disavventura in Honduras per l’ultimo naufrago italiano rimasto sull’isola. Dopo l’eliminazione di Valeria Marini, Gianmarco Onestini è l’unico a portare avanti la bandiera tricolore su Playa Palapa.

LEGGI ANCHE > > > Giorgio Mastrota, rivelazione sensazionale: pubblico in visibilio

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, indiscrezione clamorosa: storico volto dello spettacolo nel cast

Tuttavia, poche ore fa, lui e Omar Sanchez sono stati punti da un ragno velenoso che gli ha causato forte dolore e gonfiore alle gambe. Nella notte, l’aracnide ha morso i due naufraghi che al risveglio hanno fatto la terribile scoperta. In un primo momento, in loro soccorso è arrivato un terzo naufrago, Carlos Alba che ha provato a premere sul morso per farne uscire il veleno.

Supervivientes, Gianmarco Onestini e Omar punti dal ragno: come stanno

Tra la paura ed il dolore, Gianmarco Onestini ha avuto una vera e propria crisi di pianto che ha fatto preoccupare anche i fan del programma. Anche gli altri naufraghi si sono mostrati visibilmente scossi dalle condizioni del naufrago e gli hanno dato tutto il supporto fisico e morale possibile. Ad un certo punto, tuttavia, si è reso necessario l’intervento dei medici della produzione che hanno provato, come già fatto da Carlos, a premere sul morso per farne uscire il veleno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, sorpresi in atteggiamenti complici: da non credere!

Nonostante abbia vissuto attimi di terrore, Gianmarco Onestini nel corso della puntata di Supervivientes ha confermato a gran voce: “Non ho intenzione di abbandonare, proseguo il mio percorso”. Il naufrago italiano sembra essere uno dei più amati e favoriti per la finale del programma.