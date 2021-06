Royal Family, le fobie della Regina Elisabetta: due sono incredibili! A Buckingham Palace si consumano sontuosi banchetti con alcune routine “discutibili”

All’interno della famiglia dei Windsor ci sono molte usanze particolari, appartenenti alla tradizione britannica e osservate con scrupolo anglosassone. Quando si dice essere conservatori, non a caso si fa spesso riferimento a Buckingham Palace e alla Regina Elisabetta, scrupolosissima nel seguire alcune ricorrenze metodiche provenienti dal passato. Sua Maestà ha la passione dei banchetti e delle grandi cerimonie, organizzate a palazzo con gli esponenti della politica internazionale.

A Londra sono passati presidenti come Barack Obama e Donald Trump, accompagnati dalle proprie consorti ed entusiasti dell’accoglienza ricevuta. Elisabetta II è nota per essere una pianificatrice meticolosa, che controlla i più piccoli dettagli per garantire che le feste si svolgano senza intoppi. Proprio in questa organizzazione si palesano anche delle fobie molto particolari, come la disposizione a tavola. Per la regina c’è una regola fondamentale che deve essere osservata in ogni momento: un tavolo deve essere apparecchiato per più o meno di 13 persone, ma mai solo per 13.

Royal Family, le fobie della Regina Elisabetta: crede nei fantasmi!

L’esperto reale Paul Dampier ha spiegato che la ragione di ciò era puramente dovuta alla superstizione.

A Fabulous Digital ha specificato come: “La regina non permette mai a 13 persone di sedersi a tavola, non perché sia ​​superstiziosa ma nel caso gli ospiti lo siano. Una forma di rispetto per chi va a trovarla”.

La seconda fobia è alquanto particolare e riguarda il “soprannaturale”.

Mr Dampier ha aggiunto: “Lei crede nei fantasmi e ha diversi portafortuna nella sua borsa, per tenerli sempre distanti”.

Proprio i banchetti che si tengono a palazzo devono seguire un protocollo molto rigido, che lei controlla personalmente.

Tra le regole fondamentali ci sono le seguenti:

Gli altri commensali non devono mai prendere posto prima che la regina si sia seduta e devono assicurarsi di imitare il suo comportamento per tutto il tempo.

e devono assicurarsi di imitare il suo comportamento per tutto il tempo. Quando Sua Maestà ha finito di mangiare, gli ospiti devono immediatamente posare forchette e coltelli.

I commensali non dovrebbero mai aspettarsi che cipolla o aglio facciano parte degli ingredienti di qualsiasi piatto servito al banchetto. Questo perchè i reali vorrebbero evitare problemi come l’alitosi.

Tutto questo riguarderà a breve anche il nei presidente americano Joe Biden, che dovrebbe far visita in Inghilterra prima del prossimo G7 di giugno.