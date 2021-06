Isola dei Famosi, la clamorosa novità: non è mai successo prima

L’Isola dei Famosi ha introdotto una clamorosa novità in chiusura di questa stagione del reality show. Ecco qualche anticipazione su come si svolgerà la finale e chi sarà presente in studio insieme ad Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi è ormai arrivata alle fasi finali di questa stagione. Andrea, Awed, Beatrice, Ignazio, Matteo e Valentina stanno trascorrendo gli ultimi giorni insieme sull’isola di Cayo Paloma. La finale è in programma per il prossimo lunedì 7 giugno su Canale 5 e su Mediaset Play a partire dalle ore 21:45.

In questi giorni, i naufraghi sono stati impegnati in attività di gruppo. Si sono occupati della costruzione della capanna e hanno affrontato le difficoltà del riuscire ad accendere il fuoco. C’è anche stato spazio per un ulteriore chiarimento fra Beatrice ed Awed riguardo alla loro precedente relazione. Beatrice si è detta anche contenta di averlo rivisto nel reality.

Isola dei Famosi, cosa succederà nell’ultima puntata

Dopo numerose indiscrezioni filtrate nei giorni precedenti, il 2 giugno è arrivata l’ufficializzazione di Mediaset. La finale dell’Isola dei Famosi vedrà incoronare il vincitore direttamente in Hondouras. Per la prima volta, dunque, i naufraghi non saranno presenti in studio per la premiazione.

La decisione è stata presa a causa delle normative introdotte a causa della pandemia di Covid. I partecipanti dell’Isola, infatti, dovranno sottoporsi ad una quarantena di quindici giorni quando faranno rientro in Italia. Il 7 giugno, quindi, ci sarà in studio la conduttrice Ilary Blasi supportata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.