Numerose indiscrezioni vedrebbero una nota presentatrice e attrice come la nuova opinionista del GF Vip 6. Si tratterebbe di un gran ritorno di un volto noto della Tv in Mediaset, ma in un ruolo inedito.

Mancano ormai pochi mesi all’inizio della nuova stagione del GF Vip, e già filtrano numerose indiscrezioni: ci si aspetta, ad esempio, che entrino nella casa una ventina di partecipanti. Secondo quanto rivelato dal portale Tv Blog, Canale 5 comincerà a rilasciare le prime informazioni ufficiali sul programma solo dopo l’estate.

Fra i nomi che circolano di più in questi giorni, è tornato con prepotenza quello di Adriana Volpe, che dovrebbe tornare nelle vesti di opinionista. L’attrice e presentatrice, infatti, aveva già partecipato ad una precedente edizione del programma entrando nella casa. Un lutto familiare, però, aveva interrotto prima del tempo la sua esperienza.

GF Vip 6, il ritorno della Volpe come opinionista

Adriana Volpe, che attualmente conduce su Tv8 il programma Ogni Mattina, farebbe dunque ritorno su Mediaset. Non è ancora noto il nome dell’altro opinionista che dovrebbe affiancarla in studio durante il GF Vip 6 e non è chiaro se la conduttrice ha intenzione di dedicarsi solo a Canale 5, visti i bassi ascolti che sta registrando il suo programma.

Il debutto di Adriana Volpe a Mediaset è avvenuto proprio come partecipante del GF Vip. Precedentemente, infatti, ha lavorato per anni in Rai, diventando uno dei volti più amati dei programmi mattutini. Un dissapore con il collega Giancarlo Magalli l’avrebbe però convinta a tentare nuove strade.