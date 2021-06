La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando a prendere forma. Tra addii e conferme… Le prime indiscrezioni.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 6, indiscrezione clamorosa: storico volto dello spettacolo nel cast

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha lanciato un indiscrezione che andrebbe a confermare la presenza di Katia Ricciarelli nel prossimo GF Vip. “Il progetto abbozzato sembra una certezza, Katia farà parte del cast dei vip che entreranno nella casa del Grande Fratello”.

Sarà realmente così? Una risposta certa non l’abbiamo, però possiamo affermare che gli utenti si sono chiesti se Katia Ricciarelli accetterà di partecipare al reality show di Canale 5 oppure preferirà restarne fuori e seguire lo spettacolo dal divano di casa sua.