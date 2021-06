Euro 2020, Sky annuncia il palinsesto completo: programmi, orari e costi

Dieci giorni esatti e si parte con UEFA Euro 2020. Per l’occasione, Sky ha annunciato ufficialmente il palinsesto completo

A partire dal prossimo 11 giugno, la Nazionale italiana e tutte le altre migliori compagini europee scenderanno in campo per UEFA Euro 2020. Il torneo – rinviato lo scorso anno causa Covid – verrà trasmesso da Sky Sport come official broadcaster. Per l’occasione, la Pay TV ha presentato quest’oggi il ricco palinsesto che accompagnerà i tifosi fino all’11 luglio.

Tutti e 51 i match verranno raccontati in esclusiva, anche con la qualità del 4K HDR per tutti gli abbonati con Sky Q Satellite e in streaming col servizio NOW. Disponibili anche tanti extra, come diretta gol, highlights e statistiche.

Euro 2020 su Sky Sport, tutte le novità

51 partite in 4K HDR, highlights, diretta gol, statistiche, interventi e tanto altro: Euro 2020 su Sky Sport si preannuncia spettacolare. La pay tv satellitare di Murdoch ha presentato quest’oggi il palinsesto che accompagnerà gli italiani dall’11 giugno all’11 luglio, fino alla grande finale. Tutti i giorni dalle 8 del mattino a dopo la mezzanotte ci saranno approfondimenti sulla Nazionale italiana di Roberto Mancini, sia su Sky Sport24 che su Sky Sport Uno.

In campo anche tutti i talent e commentatori che da anni fanno parte del mondo Sky, come Fabio Caressa e Beppe Bergomi (voce del Mondiale 2006). Il fulcro della programmazione sarà il nuovo studio centrale di Sky e lo Spazio Panoramico dal Pincio, per vivere la competizione da uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Ricordiamo che bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per usufruire dell’offerta.