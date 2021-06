Cashback, è arrivato l’annuncio ufficiale: maxi stangata in arrivo

Torniamo a parlare di Cashback e di misure in arrivo nelle prossime settimane. Ecco cosa sta succedendo in queste ore

Manca ormai poco meno di un mese alla conclusione della prima fase del piano Cashback. Il futuro dell’iniziativa è ancora in bilico, e si stanno cercando già da ora di mettere nero su bianco alcune misure aggiuntive e regole per rendere il tutto più trasparente.

Si è parlato a più riprese dei famigerati furbetti, ossia cittadini che hanno messo in atto azioni sempre più complicate per aumentare il numero di transazioni registrare e scalare la graduatoria per l’ottenimento dei 1.500 euro extra. Nelle ultime ore, molti utenti stanno iniziando a ricevere un messaggio che annuncia la prima contromossa ufficiale: si tratta di una maxi stangata! Ecco cosa sta succedendo.

Cashback, sono partiti i controlli sulle micro transazioni

Una pessima notizia per tutti coloro che – nel corso degli ultimi mesi – hanno messo in atto tecniche poco consone e trasparenti per scalare la classifica del Cashback: sono iniziati i controlli sulle micro transazioni. Nello specifico, alcuni utenti hanno iniziato a ricevere un messaggio che parla del controllo di “transazioni anomale” registrate dal programma. “Stiamo effettuando delle verifiche, ricorrenti di importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente e lo stesso giorno. Queste non appaiono qualificabili come ‘acquisti’ di beni o servizi ai sensi del programma” si legge nell’avviso.

“Queste operazioni non danno diritto ad alcun tipo di rimborso. Abbiamo quindi provveduto a stanarle dal sistema: puoi visualizzarle con il senso ‘-‘ nel dettaglio della tua card” conclude poi il messaggio. Per dimostrare la buona fede delle transazioni contestate, agli utenti vengono dati sette giorni a partire dalla ricezione dell’avviso. Una vera e propria stangata per tutti i furbetti del Cashback.