Calciomercato Inter, in arrivo un top a centrocampo: pronto maxi scambio. Nonostante le difficoltà economiche di Suning, Marotta vuole rinforzare la rosa di Inzaghi

Dopo la definizione dell’ingaggio del nuovo allenatore in casa Inter è il momento di pensare a rinforzare la squadra. Simone Inzaghi erediterà il gruppo di Antonio Conte, con la possibilità di giocare con lo stesso modulo a tre difensori, tanto caro al tecnico salentino. Questo agevolerà il lavoro di Marotta e Ausilio che non saranno costretti a dei grossi stravolgimenti. Il mercato si concentrerà sulla sostituzione di quelle due pedine importanti che verranno sacrificate in nome del bilancio. Di certo qualcosa andrà fatto a centrocampo, dove sia Eriksen che Vidal sono in uscita. La volontà è quella di aumentare il dinamismo in mezzo, dando a Barella la possibilità di rifiatare ed essere affiancato. Proprio per questo il profilo identificato dai nerazzurri è quello di Nahitan Nandez, infaticabile corridore del Cagliari.

Calciomercato Inter, in arrivo un top a centrocampo: si punta Nandez del Cagliari

L’uruguaiano è stato grande protagonista della salvezza dei rossoblù, con un finale di stagione da assoluto protagonista. A 25 anni avrebbe voglia di confrontarsi con l’esperienza in un grande club e l’Inter è un’opportunità che non si può rifiutare. Per accontentare il presidente Giulini servono circa 30 milioni, ma l’inserimento di contropartite tecniche può agevolare la trattativa. In ballo ci sono i cartellini di Radja Nainggolan, voglioso di rimanere in Sardegna e di Sebastiano Esposito. Il giovanissimo attaccante napoletano (classe 2002) è stato girato in prestito prima alla Spal e poi al Venezia, con cui ha conquistato la promozione in Serie A.

La grande considerazione nei suoi confronti porterebbe alla definizione di un diritto di riacquisto, per non perderlo definitivamente. Il Cagliari vorrebbe anche una quota cash per arrivare al totale della valutazione (5-10 milioni). La fumata bianca è dietro l’angolo, come confermato dalla redazione di tuttomercatoweb.com e potrebbe arrivare nei prossimi giorni.