Anticipazioni Una Vita, colpo di scena: salta il matrimonio?

Le anticipazioni della soap opera Una Vita parlano della verità su Genoveva ed il tentativo di far saltare un matrimonio imminente

Le anticipazioni italiane di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere che Marcia viene scarcerata e grazie a Mendez scopre che Andrade vorrebbe incontrarla insieme a Santiago. Quest’ultimo rifiuta l’invito di andare al colloquio in carcere ed esorta Marcia a fare lo stesso, ma la troppa curiosità la fa disobbedire a quanto suggerito.

Nonostante Santiago corra verso la stazione di polizia per impedire quest’incontro, arriva troppo tardi e Andrade svela a Marcia tutto quanto su Genoveva e Santiago: i due sono sempre stati d’accordo. Marcia esce sconvolta dal colloquio e decide di non partire più con Israel (vero nome di Santiago). La Sampaio decide di affrontare Israel, il quale disarmato, non può far altro che esortarla a lottare per il suo vero amore, Felipe.

Anticipazioni Una Vita: Marcia interrompe il matrimonio di Felipe e Genoveva

Una volta scoperta la verità, Marcia è intenzionata a dire tutto anche a Felipe che, intanto, è all’altare con Genoveva. La decisione di convolare a nozze viene dalla gravidanza della donna che, Felipe sente come una responsabilità.

Tuttavia, il bimbo che Genoveva ha in grembo è di Santiago e Marcia fa la sua velocissima corsa contro il tempo per impedire che i due si sposino.