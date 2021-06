X Factor, Ludovico Tersigni confessa: “Sono buchi neri, non riesco a gestirli”

Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore di X Factor. Un ragazzo giovane, non gode di molta fama pertanto si è lasciato andare nel corso di un’intervista

Ludovico Tersigni è stato scelto come nuovo conduttore di X Factor ereditando il pesante ruolo perfettamente interpretato da Alessandro Cattelan per il talent show. Sky e Framantle credono in una giovane scommessa per la seconda volta, anche il conduttore piemontese, all’inizio della sua avventura era molto giovane.

Tuttavia, per adesso, il giovane neo conduttore – alla sua prima esperienza – non è ancora ben conosciuto dalla maggior parte del pubblico. I più giovani l’hanno sicuramente visto in due serie TV su Netflix: Skam Italia e Summertime.

X Factor, il neo conduttore Ludovico Tersigni si racconta

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ludovico Tersigni è stato incalzato sulla sua assenza sui social: com’è possibile che un giovane di 25 anni non abbia Instagram? Lui stesso ha spiegato: “Sto benissimo senza social. Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli, finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione, cerchi sempre una nuova cosa, la foto più figa di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire”.

Nonostante i fan del giovane attore pregano per un suo approdo sui social, al momento non sembra affatto intenzionato.