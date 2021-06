L’ex tronista di Uomini e Donne prende 28 kg e le persone per strada l’hanno messa in imbarazzo.

Anna Munafò, seconda classificata a Miss Italia 2005 e tronista a Uomini e Donne nella stagione 2013/2014 nelle ultime ore ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che sta facendo riflettere moltissime persone.

L’ex compagna di Tommaso Trussardi dopo aver lasciato il piccolo schermo ha trovato il vero amore e lo scorso anno ha pronunciato il fatidico sì nella sua amatissima Sicilia mentre a giugno è diventata mamma per la prima volta. La vita del genitore ti fa cambiare il ritmo di marcia e la gravidanza può anche cambiare il corpo di una donna che resta lo stesso stupenda agli occhi del proprio partner e di tutti coloro che la guardano. Anna però ha vissuto un episodio spiacevole che non sarebbe mai dovuto accadere.

Uomini e Donne, ex tronista prende 28 chili e accusa: “Ho provato imbarazzo”

Anna Munafò nelle ultime ore ha pubblicato un suo scatto su Instagram e in didascalia ha scritto: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata’ li ho sentiti”.

“Sì, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere”.

Questa l’esperienza spiacevole vissuta da Anna Munafò che ha subito trovato sostegno nei commenti delle tante mamme e non che hanno specificato quanto siano cattive le persone.