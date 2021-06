Supervivientes, Valeria Marini particolarmente dimagrita: quanti chili ha perso

L’esperienza da naufraga spagnola ha fatto perdere molti chili a Valeria Marini nel programma Supervivientes

Valeria Marini a Supervivientes sta regalando davvero tante grosse e grasse risate. La showgirl italiana sulle sponde delle isole onduregne è una dei personaggi più amati di quest’edizione del reality show spagnolo.

Com’è noto, la vita da naufraghi è molto sacrificata, a partire dalle razioni di cibo sicuramente differenti e lontane dalla realtà quotidiana. Valeria Marini ha perso, in 53 giorni, già 15 chili. La perdita di peso è visibilmente evidente per la stella italiana che sta compiendo un percorso particolare sull’isola.

Supervivientes, l’esperienza di Valeria Marini al reality

Ieri sera Valeria Marini ha perso la nomination contro un’altra naufraga del programma ed è ufficialmente la quinta eliminata del reality show spagnolo. Attualmente, sull’isola in Honduras resta soltanto un italiano: Gianmarco Onestini che prosegue col suo percorso da naufrago. Proprio con Onestini, inizialmente, c’era stato un flirt che è stato subito preso di mira dagli altri naufraghi dell’isola. Nonostante sia stata eliminata, Valeria Marini resta una delle più amate dal pubblico di Supervivientes per le varie situazioni che ha creato in Honduras.

La showgirl italiana tornerà a casa ricca di una nuova esperienza e con 15 chili in meno: appena approdata lì ne pesava 80, non appena tornerà in Italia toccherà rimettersi in forma.