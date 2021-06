Serie A, abbonamento DAZN: svelati i prezzi per la prossima stagione. Ecco quanto dovremo spendere per vedere tutte le partite

C’è finalmente più chiarezza sulle cifre che dovranno spendere tifosi e appassionati di calcio per vedere tutta la Serie A dalla prossima stagione. DAZN infatti ha acquisito l’esclusiva delle 10 partite in programma ogni giornata (tre in coesclusiva con Sky Sport) e ha sciolto le riserve sui prezzi degli abbonamenti.

Secondo il portale Calcioefinanza, il prezzo dell’abbonamento salirà a 29,99 euro al mese. Ma i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio potranno godere di un’offerta agevolata a 19,99 euro al mese per 14 mesi. E in ogni caso sarà possibile disdire l’abbonamento in ogni momento.

Il pacchetto comprende anche la Liga, la FA Cup e la Carabao Cup, oltre alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana. I clienti potranno vedere ogni partita su diverse piattaforme ma non è ancora chiaro se DAZN trasmetterà anche se un canale del digitale terreste (sempre in abbonamento).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è rivoluzione: arriva un nuovo nome eccellente!

Serie A e molto altro, ecco come cambiaq l’offerta di Sky per il Pass Sport su NOW

Nelle ultime ore però sono state comunicate anche le novità Sky per NOW, la piattaforma in streaming che propone i contenuti della pay-tv targata Comcast. A partire dal 1° luglio prossimo il prezzo del ‘Pass Sport’ sarà dimezzato passando

dagli attuali 29,99 euro al mese a 14,99 euro al mese.

Chi è già cliente NOW con il Pass Sport, aggiornerà automaticamente il prezzo dopo il 1° luglio con il rinnovo dell’offerta. Invece gli utenti che avessero una promozione attiva al 1° luglio, la manterranno sempre alle stesse condizioni dedicate fino a quando non decideranno di modificarla..

Con il Pass Sport su NOW sarà potrete seguire tutte le partite di UEFA EURO 2020

la Serie A TIM 2021-24 (con 3 partite su 10 ogni giornata) e tutta la Serie BKT 2021-24 fino a playoff e playout. Inoltre la Champions League, l’Europa League e la nuova Europa Conference League, una selezione di partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In più la MotoGP, la Formula 1, il grande tennis internazionale, al NBA e tanto altro.