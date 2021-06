Sanremo, Antonella Clerici rivela il retroscena con Paolo Bonolis

Antonella Clerici ha rivelato un delicato retroscena sulla sua partecipazione alla prima delle due edizioni di Sanremo. La conduttrice ha presentato insieme a Paolo Bonolis il Festival nel 2005 e nel 2010.

Antonella Clerici è sicuramente una fra le conduttrici italiane più amate in assoluto. Oltre ad essere la regina indiscussa della cucina italiana grazie al programma La prova del cuoco, è spesso ricordata per la sua co-conduzione del Festival di Sanremo con Paolo Bonolis. La coppia si è ritrovata nel Teatro Ariston per ben due volte: nel 2005 e nel 2010.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha affrontato vari argomenti e poi è tornata a parlare della sua prima esperienza sanremese. Antonella Clerici non ha mai nascosto quanto quest’esperienza si sia stata rilevante dal punto di vista professionale, ringraziando Paolo Bonolis.

Antonella Clerici: ecco perché sono stata scelta per Sanremo

Raccontando che Paolo Bonolis è uno dei colleghi a cui si sente più legata e che ha conosciuto di più, la conduttrice ha rivelato come è arrivata ad essere scelta per Sanremo. Sarebbe stata invitata attraverso una telefonata amichevole, in cui sarebbe stata sottolineata la sua capacità di portare allegria e buonumore nelle case degli italiani.

Antonella Clerici ha anche rivelato di quando Bonolis le ha raccontato che sua figlia Silvia mangia solo quando la vede in televisione. La primogenita di Bonolis e Sonia Bruganelli ha subito da piccolissima un intervento al cuore, le ha causato qualche problema motorio. Antonellina è dunque sempre stata sinonimo di positività anche in casa Bonolis.