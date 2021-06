Royal Family, la paura di Meghan Markle: cosa rischia la duchessa

Secondo alcune indiscrezioni, Meghan Markle potrebbe perdere il titolo nobiliare di duchessa di Sussex conferitogli dalla Regina Elisabetta II. La moglie di Harry sarebbe preoccupata per alcune conseguenze.

Alcune indiscrezioni vedono Meghan Markle completamente terrorizzata all’idea di perdere il titolo di duchessa di Sussex, conferitogli dalla Regina Elisabetta nel 2018. La moglie di Harry Windsor avrebbe definito l’eventualità come “un disastro nelle pubbliche relazioni” e starebbe studiando un modo per correre ai ripari.

È questo quanto rivela il tabloid inglese Mirror, che indica una fonte top secret per la notizia. Il prestigio di essere duchessa sarebbe una delle ragioni principali per cui Meghan si vedrebbe incessantemente sommersa di richieste di partecipazioni ad eventi, interviste e patrocinii. La stessa Markle, infatti, si presenta in pubblico fregiandosi sempre del titolo.

Meghan Markle, le motivazioni dietro la probabile perdita del titolo

Da quando i duchi di Sussex hanno rilasciato l’intervista alla popolare giornalista americana Oprah Winfrey, Harry sembrerebbe non aver avuto più freni nei confronti della sua famiglia di origine. Dopo aver rivelato che i Windsor non lo aiuterebbero più economicamente, non ha nascosto neanche il cattivo rapporto con il fratello William ed il padre Charles.

Nell’intervista rilasciata da Harry nel corso del podcast Armchair Expert di Dax Shepard, ad esempio, il duca di Sussex ha parlato di salute mentale, spiegando quanto fosse difficile crescere nella Royal Family, dove i giornalisti ti trattano come un loro oggetto. È tornato anche sul cattivo rapporto con il padre, totalmente congelato negli ultimi mesi.

Ecco il podcast completo (in lingua inglese):

Harry ha rivelato di essere seguito da uno psicologo, anche a causa delle carenze familiari. Meghan sarebbe dunque terrorizzata dall’idea che le rivelazioni del marito possano portare la famiglia reale inglese a prendere una decisione di cui si discute da inizio 2020. Secondo molti, il ritiro a vita privata dovrebbe comportare il ritiro del titolo di duchi di Sussex.