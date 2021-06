Mattino Cinque cambia conduzione, al timone del programma televisivo spunta un nuovo nome: vediamo insieme tutti i dettagli

Risultati poco soddisfacenti in termini di share per il programma televisivo “Ogni Mattina” in onda su Tv8 con al timone Adriana Volpe. La chiusura del format si avvia infatti verso la fine. Intanto la conduttrice sembrerebbe essersi fatta spazio sull’ammiraglia Mediaset con un contratto della durata di due anni.

Tra i primi impegni siglati con l’azienda televisiva, vi sarebbe quello con il Grande Fratello Vip 6 dove la conduttrice televisiva potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista. Un’esperienza già vissuta nel 2021 con il reality di Mediaset ma nelle vesti di concorrente con Antonella Elia: sarebbe proprio quest’ultima adesso a lasciarle la poltrona in studio.

Tutte le novità sulla carriera televisiva di Adriana Volpe: per lei anche Mattino Cinque?

Adriana Volpe lascia “Ogni Mattina” dopo i risultati poco soddisfacenti ottenuti dal contenitore televisivo in termini di ascolti. La conduttrice televisiva intanto avrebbe già siglato un nuovo contratto con Mediaset e tra i suoi nuovi impegni, come riporta il settimanale NuovoTv, oltre al GF Vip molto probabilmente vi sarà anche “Mattino Cinque”.

In questo caso, la Volpe prenderebbe nel weekend il posto di Federica Panicucci pronta invece a dire addio al programma. Pe il momento però non vi è nulla di certo. Per avere conferme bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti 2021/2022 di Mediaset.