Ilary Blasi, arriva il boom tanto atteso: nuovo successo per la conduttrice

Ilary Blasi decolla con la semifinale dell’Isola dei Famosi. Dopo tantissime sconfitte la conduttrice ha finalmente siglato un altro successo

Grande successo per il penultimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021. Il reality show condotto da Ilary Blasi con il supporto degli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nel corso dei ventuno appuntamenti ha faticato a raggiungere risultati soddisfacenti.

Ma la semifinale andata in onda ieri sera, lunedì 31 maggio, si è rivelata una sorpresa per tutti. La bellissima conduttrice romana è riuscita a tenere incollati davanti al video 2.926.000 spettatori, pari al 19,2% di share.

La Blasi dunque, al timone dell’Isola dei Famosi ha battuto Rai Uno in termini di share ma non di pubblico. Difatti, l’appuntamento con l’Europeo Under 21 Portogallo-Italia, ha raggiunto uno share del 13.9% ma è stato seguito da 3.084.000 telespettatori.

La Blasi segna un nuovo trionfo, ma veniamo agli ascolti registrati dalle altre reti televisive nella serata di ieri

Ilary Blasi ha visto decollare l’Isola dei Famosi con la semifinale che ha raggiunto uno share del 19,2%. Un risultato stratosferico per la conduttrice che è tornata a sognare dopo che la quindicesima edizione del reality ha faticato ad avere il successo che meritava.

Quanto alle altre reti televisive ed ai programmi messi in onda nella serata di ieri, venerdì 31 maggio, Rai Due ha proposto al suo pubblico Come ti Divento Bella! interessando 1.862.000 spettatori (8,2% di share). Italia 1 con Homefront ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1.558.000 spettatori (7% di share). Rai3 con Report ha interessato 2.160.000 telespettatori (9,4% di share).

Su Rete4 Quarta Repubblica ha intrattenuto 1.049.000 spettatori (5,5% di share). Su La7 Insonnia d’Amore 730.000 spettatori (3,2% di share). Tv8 ha proposto la replica di Gomorra – La Serie tenendo incollati davanti al video 388.000 (1,7% di share). Infine sul Nove, Australia ha interessato 265.000 spettatori (1,5% di share).