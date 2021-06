Canale 5, nella prossima stagione televisiva arriva un nuovo reality in prima serata: potrebbe saltare un programma storico

Ancora pochi giorni e conosceremo il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021, ma non sarà una scelta banale. Perché le ultime indiscrezioni sui progetti Mediaset per la prossima stagione dicono che lo storico reality ereditato dalla Rai potrebbe essere alla frutta e Canale 5 sarebbe già pronta con un nuovo format.

Come ha anticipato infatti il sito specializzato di Davide Maggio, a Cologno stanno seriamente pensando di importare in Italia un programma che in Spagna ha toccato picchi quasi mai visti. Si chiama ‘La Casa Fuerte’ e da due stagioni è trasmesso da Telecinco, la costola spagnola di Canale 5.

Una specie di Grande Fratello per Vip o sedicenti tali che ha conquistato il pubblico per la sua formula. Non tutti vivranno insieme, ma ci sarà una lotta tra le coppie per entrare in casa e successivamente per conquistare la cassaforte (da cui il nome del programma). Un reality che quindi è destinato a prendere il posto dell’Isola dei Famosi e potrebbe anche essere il nuovo progetto di Ilary Blasi.

Canale 5, arriva un nuovo reality: cosa devono fare le coppie de ‘La Casa Fuerte’

Il format de ‘La Casa Fuerte’ è semplice: rinchiudere un gruppo di Vip, coppie nella vita oppure solo per gioco, in una villa. Saranno divisi in residenti e aggressori sotto forma di campeggiatori. Chi vive nella villa, ogni giorni dovrà affrontare alcune prove per accumulare denaro e metterlo in cassaforte. E c’è anche una prova immunità che permette di non essere eliminati. Chi invece è fuori, dovrà cercare di entrare e conquistare una stanza, estromettendo i residenti.

Una sfida continua quindi, sino alla finale con la coppia vincitrice che sarà determinata dal televoto a casa. E il premio finale dipenderà da quanto i concorrenti hanno accumulato durante il gioco. Alla prima edizione (in Spagna è già stata trasmessa la seconda) ha partecipato anche Ivan Gonzalez, già vinto in Italia come tentatore di Valeria Marini a Temptation Island e poi come tronista.