Calciomercato Milan, colpo da sogno in attacco: assalto definitivo

Calciomercato Milan, la dirigenza studia il colpo da sogno per l’attacco. Possibile l’assalto già nei prossimi giorni

La dirigenza del Milan è al lavoro per regalare a Stefano Pioli la squadra giusta per puntare ai massimo obiettivi il prossimo anno. La sessione di calciomercato non è ancora iniziata ufficialmente, ma i rossoneri sono già tra i club più attivi. Mike Maignan è stato annunciato e prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma tra i pali.

Si lavora anche alla difesa, con il riscatto di Fikayo Tomori che non dovrebbe essere in discussione. A centrocampo l’obiettivo è abbassare le pretese per l’acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali dal Brescia, mentre si valuta una possibile permanenza di Tommaso Pobega. Il punto “nevralgico” è però la trequarti, con Hakan Calhanoglu ormai prossimo all’addio. Il sostituto potrebbe essere Rodrigo De Paul dell’Udinese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via una stella: ha già disdetto l’affitto di casa

Calciomercato Milan, il piano per arrivare a De Paul

Rodrigo De Paul al Milan rappresenterebbe la soluzione perfetta per sostituire il partente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista argentino piace parecchio sia alla dirigenza rossonera che a Stefano Pioli, che così avrebbe quell’elemento in grado di fare da collante tra centrocampo e attacco. Il principale ostacolo è rappresentato dalle altissime richieste dell’Udinese: si parla di circa 40 milioni di euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è rivoluzione: arriva un nuovo nome eccellente!

Una cifra che Elliot non sembra essere disposta a spendere, o almeno non tutta cash. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, Maldini e Massara contano di ottenere un importante tesoretto sia dal risparmio sugli ingaggi di Donnarumma e Calhanoglu che dalle cessioni di Castillejo e Krunic. Potrebbero poi essere inseriti Hauge e Gabbia come contropartite per abbassare le pretese del club friulano.