Anticipazioni Una Vita, Marcia casca nel tranello di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita rivelano del tranello di Ursula in cui Marcia casca, ma Felipe non si arrende e farà di tutto per salvarla

Le anticipazioni italiane di Una Vita prospettano grandi sorprese per questa settimana, Marcia cascherà nel tranello di Ursula, ma il suo amato, Felipe non si darà per vinto e farà di tutto per aiutarla. In particolare, una lettera di Ursula sarà la prova schiacciante che la Sampaio è coinvolta nell’omicidio della domestica.

Felipe, come avvocato difensore profondamente coinvolto sentimentalmente farà di tutto pur di strappare una promessa al commissario: attendere 48 ore prima di procedere in qualsiasi direzione contro Marcia. L’avvocato avrà soltanto poco tempo per trovare le prove che scagionino la sua amata.

Una Vita, tutte le anticipazioni: cosa sta succedendo in Acacias 38

Marcia non sarà l’unica per la quale le cose si metteranno male e non andranno come sperato, anche Camino e Maite saranno sotto accusa. Rosina e Liberto, infatti, scopriranno la loro relazione considerata peccaminosa nella telenovela, ma decideranno di tacere e mantenere il segreto, per il momento.

Le anticipazioni spagnole, invece, si focalizzano molto più su Marcia e Felipe, non più sul possibile arresto per omicidio, ma con la prima che avrà dubbi sulle nozze con l’avvocato a causa di una scoperta che la shockerà. Maite comincerà a non sopportare più la seconda vita di Camino con una piccata gelosia per Ildefonso. Nel frattempo, Felicia scoprirà un legame ambiguo tra sua figlia e la sua insegnante di arte.