Raffaele Renda e Martina Miliddi hanno annunciato al mondo del web l’ufficialità del loro fidanzamento.

Se prima era solo “una voce di corridoio”, adesso è ufficiale. Raffaele Renda e Martina Miliddi, rispettivamente cantante e ballerina dell’ultima edizione di Amici stanno insieme. Ad annunciare l’inizio di questa relazione, è stata proprio lei, l’ex fidanzata dell’altro cantante del programma: Aka7even.

La neo coppia aveva fatto intravedere qualche giorno indizio già all’interno del talent show, ma solo al termine di Amici i due hanno potuto approfondire la frequentazione terminata con il fidanzamento ufficializzato su Instagram.

Amici 20, Raffaele Renda e Martina Miliddi: l’ufficialità fa esplodere il web

I supporters di Ake7even non hanno apprezzato il gesto di Martina che durante la sua partecipazione al programma era legata proprio al cantante nativo di Vico Equense, provincia di Napoli. La loro storia d’amore è giunta al capolinea e in casetta la ballerina non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Raffaele, che ha preferito restare lontano dal gossip.

Oggi però Martina e Raffaele non si nascondono e l’amore come sempre ne esce trionfante. La ballerina, ufficializzando il loro legame scrive: “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice”.

Gli utenti però non gradiscono questa storia e così lei scrive: “Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri”. Poi chiosa mandando a tutti “un abbraccio fortissimo”.