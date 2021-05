Uomini e Donne, anticipazioni sulla prossima stagione: quando tornerà

Da oggi Uomini e Donne non andrà più in onda: tutte le anticipazioni sulla prossima stagione e quando comincerà

Venerdì 27 maggio è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne prima della pausa estiva. Il dating show di Maria De Filippi è inamovibile dal palinsesto Mediaset e, ovviamente, tornerà l’anno prossimo con nuove emozioni, nuovi tronisti e corteggiatori.

Intanto che Uomini e Donne tornerà a settembre, dopo la consueta puntata di Una Vita, che non si ferma, sarà sostituito nella sua fascia oraria da Mr Wrong – Lezioni d’amore, seguito da Love is in the air.

Uomini e Donne, le anticipazioni della prossima stagione

Quest’estate è riconfermato Temptation Island cui dovrebbero partire le riprese a breve all’Is Morus Relais in Sardegna. Una chiave fondamentale potrebbe essere proprio il reality show perché, come anche altri anni, è da lì che sono arrivati nuovi volti per i tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne. Non è escluso, tuttavia, che quest’anno ci sia uno scambio equo: qualche corteggiatore potrebbe essere approdato sulle sponde del villaggio come tentatore.

Ad ogni modo, per la prossima stagione del dating show è atteso – e molto sperato – un ritorno in studio di Carolina Ronca (ex corteggiatrice di Giacomo Czerny) ed Eugenia Rigotti (ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone), come troniste del programma. Gemma Galgani non fuggirà: nonostante i rumors, è stato Gianni Sperti a svelare che la dama torinese resterà ancora all’interno del programma.