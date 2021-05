Royal Family, il cambiamento di William e Kate: tutta colpa di Harry! La Megxit ha rivoluzionato gli equilibri anche nella coppia dei duchi di Cambridge

L’uscita di scena di Harry e Meghan dalla famiglia reale ha rivoluzionato diversi equilibri a Buckingham Palace. Secondo quanto riferito dall’esperta reale Katie Nicholl, i primi a risentirne sono stati proprio William e Kate. In particolar modo il ruolo della duchessa di Cambridge è diventato assolutamente centrale. E’ stata definita come “un pilastro della forza, guida e mentore” del marito, capovolgendo quelli che erano i ruoli nei primi anni del loro matrimonio. La Nicholl ha aggiunto che William ha “passato un periodo davvero difficile” con suo fratello e “ha dovuto lottare fino in fondo per risolvere la questione e proteggere la propria famiglia”. In tutto questo Kate è apparsa sempre “come una roccia“, in grado di sorreggerlo anche nei periodi più bui.

Royal Family, il cambiamento di William e Kate: il ruolo fondamentale della duchessa di Cambridge dopo la Megxit

Un’altra fonte reale a confessato al Telegraph: “Sono entrambi molto simili, particolarmente timidi e rispettosi della tradizione. Non sono abituati alla vita sotto i riflettori nonostante il ruolo che ricoprono e la Megxit li ha costretti a calcare più volte il palcoscenico”.

“Negli ultimi mesi Kate è diventata il frontman della coppia, cosa che non aveva mai voluto essere nei primi anni da duchessa di Cambridge. Ha percepito le difficoltà di William e si è fatta carico della difesa della Royal Family. Questa cosa è stata molto apprezzata da tutti”.

Anche le ultime uscite del duca del Sussex, all’interno della serie su Apple TV, “The Me You Can’t See”, hanno lasciato di stucco Carlo e la Regina Elisabetta. Continue bordate dalla California che minano la tranquillità e la stabilità dei Windsor. Insospettabilmente proprio la duchessa di Cambridge si è dimostrata essere sempre la più lucida e anche non apparendo troppo sotto i riflettori ha rimesso insieme i pezzi derivanti dalla pesante rottura.

C’è già chi in patria la paragona a Lady Diana, per modi e forza interiore. Sicuramente un’investitura particolarmente apprezzata.