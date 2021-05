Paolo Bonolis, risveglio amaro: la notizia spiazza tutti

Risveglio amaro per Paolo Bonolis e Avanti Un Altro – Anche di Sera: la notizia spiazza tutti i fan del programma e del conduttore

Ancora una volta Paolo Bonolis ha un risveglio amaro: la gara d’ascolti è stata vinta dalla Rai. Nonostante la decisione strategica di Mediaset di mettere il quiz show in prima serata di domenica per fronteggiare le fiction Rai, i risultati non sono del tutto soddisfacenti: la puntata di ieri sera ha raccolto 2.552.000 spettatori con uno share del 12.7%. Tuttavia, i numeri sono di poco più alti rispetto a domenica 23 maggio in cui ha registrato 2.427.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Come detto, la Rai ha vinto la gara di ascolti di domenica 30 maggio con 3.091.000 spettatori pari al 15.1% di share su Rai 1 con Basta un paio di baffi, film di Fabrizio Costa.

Tutti gli ascolti TV di domenica 30 maggio

Si chiude una grande stagione di #CTCF, seguita da 2,7milioni di telespettatori e il 10,2% di share, che triplica la media di rete della domenica dello scorso anno. Sui social 90milioni di interazioni e 1^ posto nella classifica annuale dei programmi più social della tv.

Grazie! pic.twitter.com/53B7yTORVQ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 31, 2021

L’ultima puntata di Che tempo che fa con il saluto di Fabio Fazio che conferma una nuova stagione in arrivo per il prossimo autunno, ha raccolto 2,7milioni di telespettatori e il 10,2% di share su Rai 3. Per quanto riguarda Rai 2, invece, sono stati 1.081.000 gli spettatori interessati al doppio episodio di The Rookie.

Le altri reti Mediaset, invece, hanno raccolto 1.145.000 spettatori con il 5.8% per il film Battleship di Peter Berg, disponibile anche su Netflix, su Italia 1. Rete 4 ha raccolto invece 946.000 spettatori pari al 5.1% con il film di Clint Eastwood, American Sniper.