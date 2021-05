Mr Wrong, dove e quando vederlo: cast e numero di puntate

Al via questo pomeriggio Mr Wrong – Lezioni d’amore, la nuova telenovela con l’attore turco Can Yaman e Özge Gürel

Oggi inizierà anche #MrWrong su canale 5 😍

Non vedo l’ora di rivedere questa serie ma soprattutto di rivedere il mio quartetto preferito, Serkay , Cemre , Can e la meravigliosa Ozge ❤️ sulle nostre tv 😍 pic.twitter.com/aInmbdyWMN — arii 🦋🤍 𝟻 𝙼𝙻𝙽 ✨ (@AriannaRotondo4) May 31, 2021

I fan non sono più nella pelle, Can Yaman torna sugli schermi italiani con una nuova telenovela, Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Al fianco dell’attore turco ci sarà la bellissima Özge Gürel nei panni di Ezgi İnal.

La serie TV turca comincerà questo pomeriggio, dalle 14:45 sostituendo il dating show Uomini e Donne giunto al termine, su Canale 5. Le repliche saranno disponibili in streaming su Mediaset Play Infinity.

Mr Wrong – Lezioni d’amore: puntante e cast

Saranno 14 gli episodi, dalla durata di 45 minuti ognuna, di Mr Wrong – Lezioni d’Amore che andranno in onda ogni lunedì, fino al 14 giugno. Da quella data in poi, infatti, la programmazione si sposterà di sera il mercoledì. Originariamente, la serie TV prende il nome di Bay Yanlış, mentre in Spagna El hombre equivocado.

In Turchia, le puntate da 140 minuti, hanno ottenuto un discreto successo, ma non abbastanza da confermare – non ancora almeno – una seconda stagione. Saranno importanti, infatti, i risultati che otterranno Can Yaman, Özge Gürel e tutti gli altri attori sia in Spagna che in Italia. È vero che l’attore turco, nel Bel Paese, ottiene sempre risultati soddisfacenti grazie ai quali ha riscosso un’ottima popolarità.