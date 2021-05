E’ morto Joe Lara: l’attore di Tarzan vittima di un incidente aereo

E’ morto a 58 anni Joe Lara, attore che ha recitato in Tarzan. Vittima di un incidente aereo, l’uomo viaggiava con moglie e cinque persone.

E’ morto a 58 anni Joe Lara, vittima di un incidente aereo vicino a Nashville, in Tennessee. Infatti l’attore, noto per aver interpretato Tarzan, era in viaggio con la moglie ed altre cinque persone. A riportare la notizia ci ha pensato ‘The Hollywood Reporter’, che ha annunciato anche la morte della moglie Gwen Shamblin. L’uomo aveva deciso di volare con il suo jet privato, un Cessna C501 che ha preso il volo a Rutherford County Airport in direzione Palm Beach.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Speranza chiede prudenza: “Ancora mascherine al chiuso”

Per circostanze ancora misteriose, il veivolo è precipitato nelle acque del lago Percy Priest. Al momento l’amministrazione federale dell’aviazione non ha fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per ritrovare sopravvissuti, senza riuscirci. Ben presto, così, l’amministrazione ha deciso di cercare i corpi senza vita delle sette vittime.

Joe Lara, ritrovato il corpo dopo una notte di ricerca: l’operazione della squadra di Rutherford

Per ritrovare i sette corpi senza vita, la squadra di soccorso di Rutherford ci ha messo una notte intera. Sfortunatamente, però, non si sono riusciti a trovare sopravvissuti nel misterioso incidente aereo. Proprio la squadra di soccorso ha annunciato: “A bordo c’era anche la moglie dell’attore, Gwen Shamblin Lara, 66 anni, autrice e guru della dieta di ispirazione cristiana The Weight Down Workshop e della Remnant Fellowship Church”. Gwen sposò Lara nel 2018 ed insieme vivevano nella contea di Brentwood, nel Tennessee.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Morto Jason Dupasquier, il pilota di Moto3 aveva 19 anni

Joe Lara nacque a San Diego, in California, il 2 febbraio 1962. Prima di debuttare come attore in Tarzan, l’uomo esordì nel mondo dello spettacolo come modello. Durante la sua carriera è noto per il film “Tarzan a Manhattan“, film in onda sulla Cbs nel 1999, e per la serie tv “Tarzan – La grande avventura“. Inoltre Lara ha partecipato anche in film d’azione come ‘Bersaglio di mezzanotte’ (1992), ‘Il guerriero di acciaio’ (1993), ‘Final Equinox’ (1995), ‘Il giorno del giudizio’ (2000) e serie tv come ‘Baywatch‘ e ‘Conan‘. Inoltre in seguito alla scomparsa lascia la figlia Liana.