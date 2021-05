La Mediaset è pronta a sorprendere il pubblico lanciando un nuovo programma al posto dell’Isola dei Famosi.

Ci avviciniamo sempre di più alla finale della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, la semifinale difatti andrà in onda lunedì 7 giugno. Manca poco dunque all’atto finale che ci consentirà di scoprire il vincitore del programma che, desideriamo ricordarlo, non verrà eletto in studio ma in Honduras, a causa della pandemia. Però, nonostante questa edizione abbia fatto numeri da record, Mediaset già pensa a come sostituire in vista dell’estate il programma condotto da Ilary Blasi.

Mediaset, nuovo programma in arrivo: sostituirà l’Isola dei Famosi

Mentre l’Isola dei Famosi si appresta a vivere il suo atto conclusivo, in casa Mediaset ai piani alti si inizia a studiare in che modo sostituire un programma, come quello condotto da Ilary Blasi, così seguito dal pubblico. E così, secondo le ultime indiscrezioni, il sole, le acque limpide, la sabbia e la vegetazione faranno ancora compagnia ai telespettatori.

Sembra, infatti, che Mediaset stia facendo tradurre Supervivientes, il cugino spagnolo del reality show condotto da Ilary Blasi, con Valeria Marini e Gianmarco Onestini. La versione spagnola sembra raccogliere parecchi consensi e così potrebbe succedere all’Isola dei Famosi.