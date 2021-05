Fortnite, un leak svela l’arrivo di un’arma “devastante”: tutti i dettagli

Il noto leaker HYPEX ha svelato in anteprima l’arrivo di un’arma già definita “devastante”. Ecco tutto quello che sappiamo

Spuntano nuovi dettagli relativi alla Stagione 7, in arrivo su Fortnite nelle prossime settimane. I giocatori non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di sapere a cosa hanno pensato questa volta i piani alti di Epic Games. Si parla di un tema tutto nuovo, di modifiche alla mappa, di nuove armi e ovviamente di nuove skin.

Oggi vi parliamo di uno Shotgun leggendario che pare sia prossimo ad essere rilasciato all’interno del battle royale. Il noto leaker HYPEX ha svelato in anteprima alcuni dettagli relativi a danni e rarità di una delle armi che si preparano a rivoluzionare l’intero videogame. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A Legendary Drum Shotgun was added this update but it isn’t referenced anywhere, i don’t know what its gonna be used for.. It also has a price value for the NPCs sales!

The damage is multiplied by 10 pellets, then x1.25 if you want to get the headshot damage! pic.twitter.com/jHinJHknx2

— HYPEX – Fortnite Leaks (@HYPEX) May 25, 2021